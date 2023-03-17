Москва, 18 марта, 2023, 01:55 — ИА Регнум. О фактах, доказывающих участие стран Запада в конфликте на Украине, всё чаще становится известно России. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

Получаемые свидетельства подтверждают вовлечённость в противостояние западных стран, в том числе из-за прямого участия их военных специалистов, отметил он. Ещё одним фактором, влияющим на конфликт, он назвал накачку Украины вооружениями.

«Мы в целом получаем все больше свидетельств тому, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружениями, но и через прямое участие своих военных специалистов», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Запада и властей Украины, ранее заявлял Небензя. Он выразил надежду на приближение перспектив мира после того, как страны Запада прислушаются к обеспокоенности РФ.