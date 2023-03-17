Херсон, 18 марта, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Представители Украины в Херсонской области намерены полностью отказаться от использования русского языка в регионе. Об этом заявил назначенный Киевом глава военной администрации Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

Русский язык

Он подчеркнул, что русский язык будут полностью убирать из сферы общественной жизни. В том числе откажутся от его использования на вывесках учебных заведений и в государственных органах.

«Не будет его (русского языка — Прим. ИА REGNUM) на празднике Первого звонка, в меню моего любимого кафе на улице Суворова», — написал Прокудин.

Как сообщало ИА REGNUM, пользоваться русским языком в мире небезопасно, ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Такой вывод он сделал из слов главы МИД Сергея Лаврова о том, что в России намерены защищать не только россиян, но и тех, кто говорит на русском языке.