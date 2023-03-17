Смоленск, 18 марта, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Исполняющий с 17 марта обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин заявил, что новый план развития региона будет рассчитан на пять лет. В него, кроме социально-экономических аспектов, войдёт поддержка мобилизованных и семей военнослужащих.

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Детальный план развития Смоленской области будет готов в течение месяца, рассказал Анохин РИА Новости.

План будет включать в себя социальное развитие региона, реализацию нацпроектов, экономическое и инфраструктурное развитие области, жилищное и транспортное строительство, а также ряд статей для поддержки военнослужащих.

Отмечается, что Василий Анохин прибудет к месту своего назначения 20 марта, где и состоится его официальное представление.

До 17 марта Анохин руководил департаментом регионального развития правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным, назначенным на эту должность 17 марта.