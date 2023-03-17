Киев, 17 марта, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Зеленским, сообщается на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Документ был подписан в Ялте в 1993 году и подразумевал «гарантийный и авторский надзор за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических сил», расположенных на территориях Украины и России.

Ранее Киев разорвал с Москвой взаимодействие в рамках соглашения об эксплуатации стратегического ракетного комплекса «Сатана».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале правительство Украины также разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства.