Москва, 17 марта, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области назначен Василий Анохин. Соответствующий указ 17 марта подписал президент России Владимир Путин.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области», — сообщает пресс-служба Кремля.

Этим же указом президент России постановил принять отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского по собственному желанию.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, который ранее занимал пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.