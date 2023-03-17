Будапешт, 17 марта, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В Венгрии на 27 марта перенесено парламентское голосование по поводу членства Финляндии в НАТО, заявил глава правящей партии «Фидес» Мате Кочиш.

Frank HOERMANN/SVEN SIMON/Global Look Press Здание парламента Венгрии

«От имени фракции «Фидес» сообщаю, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. <…> По поводу Швеции парламентская группа примет решение позже», — уточнил он.

Напомним, заявку на вступление Швеции и Финляндии в альянс не поддержали только две из 30 стран, участвующих в нём, — Турция и Венгрия.

5 марта спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер утверждал, что в Государственном собрании страны не считают решённым вопросом вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее оппозиция Турции пообещала не мешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил Европарламент в разжигании конфликта на Украине.