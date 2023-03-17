Симферополь, 17 марта, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Власти Крыма совместно с ФСБ и Министерством транспорта «шлифуют» досмотровые процедуры на Крымском мосту, заявил 17 марта глава республики Сергей Аксенов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Принятые меры должны сократить время проезда по мосту, отметил он. Это особенно актуально в связи с тем, что в нынешнем году значительная часть туристов приедет в Крым на автомобильном транспорте, добавил глава республики.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 17 марта поздравил жителей страны с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

На совещании по развитию Крыма глава государства выразил уверенность, что ремонт Крымского моста будет завершён в срок. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ремонт железнодорожной части моста закончат досрочно.