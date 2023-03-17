Хуснуллин: в Крыму решены проблемы с обеспечением электричеством, газом и водой

Москва, , 18:26 — REGNUM Задача по обеспечению Республики Крым водой полностью выполнена, 17 марта доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

По истечении девяти лет в Крыму полностью удалось наладить водоснабжение, обеспечить полуостров газом и электроэнергией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Крыма Сергей Аксёнов утверждал, что в крымских водохранилищах находится приблизительно 170 млрд кубометров воды и такого её объёма не было никогда.

После открытия Северо-Крымского канала необходимость в создании опреснительных установок и строительстве дополнительного водохранилища в Симферополе полностью отпала, заключил глава региона.