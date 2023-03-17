Премьер-министр Японии потребовал найти решение проблемы рождаемости к 2030 году

Токио, , 16:41 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что у страны есть «последний» шанс обратить вспять до 2030 года сокращение рождаемости, пишет агентство Bloomberg.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению премьера, «проблема падения рождаемости — это бег наперегонки со временем», а сокращение рождаемости угрожает долгосрочным экономическим перспективам Японии.

Кисида заявил, что правительство разрабатывает новые меры по стимулированию рождаемости. Так, молодым семьям будут выделены субсидии на оплату жилья, пособия по уходу за ребёнком. Власти намерены снизить стоимость образования, повысить зарплату молодым сотрудникам, расширить возможность предоставления отпусков отцам по уходу за новорожденными.

Целью японского правительства станет создание общества, где в приоритете будут дети, добавил Кисида.

По его словам, до конца марта будет готов пакет мер, к июню власти представят их основы, объём выделяемых на детей средств планируется удвоить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии на протяжении нескольких лет регистрируется падение рождаемости, вызванной нежеланием большинства молодых женщин и мужчин иметь после вступления в брак больше одного ребёнка или вообще заводить детей. По данным за 2021 год, рождаемость в Японии достигла самого низкого уровня за послевоенный период и составляет лишь 1,3 ребёнка на женщину.