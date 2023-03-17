При победе на выборах оппозиция Турции пообещала напомнить России о членстве в НАТО

Анкара, , 14:21 — REGNUM Оппозиция Турции готова напомнить России о своём членстве в НАТО в случае победы на предстоящих выборах, заявил в интервью изданию Politico советник кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в стране Унал Чевикёз.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в переговорах с Россией Турция, по его словам, будет стремиться к равноправным отношениям и продолжить выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Чевикёз подчёркивает, что оппозиция не станет чинить препятствий вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции оппозиция долгое время не могла определить кандидата для участия во всеобщих выборах. Партии пытались определить единого кандидата. Пять из них предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, но «Хорошая партия» готова была обсуждать кандидатуры мэров Стамбула и Анкары — Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидал раскола между оппозиционными партиями.