Симферополь, 17 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что его сын, проходящий службу в зоне спецоперации в Мелитополе, служит в морской пехоте, как все.

Константин Михальчевский/РИА Новости Глава Крыма Сергей Аксенов

«Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы — все, как положено», — рассказал Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 24».

Как передавало ИА REGNUM, сына главы Республики Крым призвали в армию в рамках частичной мобилизации, в сентябре он отбыл в расположение войсковой части.