Москва, 17 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. С просьбой содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Falin Киево-Печерская лавра

Она напомнила, что киевский режим продолжает преследовать Украинскую православную церковь (УПЦ), её священников и монахов. В случае, если они не перейдут в раскольническую Православную церковь Украины, им придётся до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру. Это решение ущемляет права граждан на свободу совести и вероисповедания, заявила Москалькова.

«Киевский режим в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение принципами Всеобщей декларации прав человека и других международных правозащитных документов», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные действия киевского режима в отношении канонической УПЦ и Киево-Печерской лавры подтверждают правильность проведения российской спецоперации.