Вашингтон, 17 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. На территории индейской резервации в штате Вашингтон (США) с рельсов сошёл поезд, несколько тысяч литров дизельного топлива вытекло наружу. Об этом сообщает управление по экологии штата.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По информации телеканала Fox13, авария произошла в утром 16 марта возле города Анакортес. Шесть пустых вагонов поезда BNSF сошли с рельсов, в результате дизельное топливо одного из двигателей вытекло наружу.

Ведомство сначала сообщало о розливе 19 тысяч литров дизельного топлива, по уточнённым данным, вдвое меньше, большая его часть вытекла на землю.

В управлении заявили об отсутствии в результате ЧП погибших. Экстренные службы ликвидируют последствия аварии.

Напомним, 3 февраля грузовой состав с опасными химическими веществами сошел с рельсов в штате Огайо (США). В результате аварии несколько цистерн перевернулись и загорелись, а затем взорвались. Это привело к экологической катастрофе, которую в США назвали «Чернобылем в Огайо»: в районе аварии гибнут растения и животные, а у местных жителей возникли проблемы с дыханием.

В начале марта во Флориде (США) с рельсов сошли шесть вагонов, пять из которых были загружены гипсокартоном и один — сжиженным пропаном. Цистерна с газом в 140 кубов не повредилась, хотя и упала на бок. Пострадавших не было.