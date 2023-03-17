Варшава, 17 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны девять граждан Украины и Белоруссии, российских граждан среди них нет. Об этом 17 марта пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Видимо, поэтому были завербованы представители других национальностей», — приводит газета слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России.

По его словам, они проводили разведывательную деятельность против Польши и якобы по заказу российской разведки готовили акты диверсии.