Мелитополь, 17 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группа получила отпор со стороны российских войск и понесла потери в районе города Васильевки Запорожской области. Об этом сообщил 17 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, противник выдвинулся после артподготовки, но российские бойцы выявили ДРГ на подступах к своим позициям и уничтожили. Украинские силовики потеряли по меньшей мере двух человек погибшими и десять — ранеными. Они отступили на исходные позиции.

«Пресечена попытка проникновения украинской ДРГ в районе Васильевки», — сообщил РИА Новости Рогов.

Он добавил, что ВСУ на запорожском направлении пытаются проводить разведку боем и забрасывать диверсантов за российскую линию обороны. Эти попытки для них оборачиваются потерями в живой силе и технике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ потеряли более 40 человек, пытаясь провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области.