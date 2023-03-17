Москва, 17 марта, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила проект закона, которым предлагается с 2024 года создавать накопительные счета для каждого новорождённого гражданина России. Об этом 17 марта сообщает газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что эти счета предлагается наполнять за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, которые накапливаются в Фонде национального благосостояния, помимо этого, пополнять счета могут и родственники.

«Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью, и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья», — цитирует газета текст пояснительной записки к проекту закона.

Уточняется, что после наступления совершеннолетия накопления будут храниться на именном счёте на протяжении пяти лет. А в случае, если они будут невостребованными, деньги переведут на пенсионный счет гражданина, а при его смерти средства будут переданы по наследству.

Как пояснил журналистам заместитель председателя фракции ЛДПР, один из авторов программы Ярослав Нилов, за основу законопроекта был взят пример Казахстана, в этой стране подобную инициативу намерены запустить с 2024 года.

«С учетом того, что по конституции все природные богатства принадлежат народу, мы посчитали правильным также реализовать такую программу. Особенно это актуально с учётом важности решения вопросов борьбы с бедностью и сбережения народа», — приводит газета его слова.

Депутат считает, что в России у молодёжи должны были дополнительные источники дохода.