Диверсионная группа ВСУ пыталась переправиться через Каховское водохранилище и была уничтожена

Херсон, , 05:43 — REGNUM Артиллеристы Южного военного округа результативно обстреляли диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Украинские военные пытались переправиться через Каховское водохранилище, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Обстрел Mil.gov.ua

Диверсанты были уничтожены несмотря на то, что переправлялись на замаскированных плавсредствах. Обстрел вёлся из самоходных артиллерийских установок «Малка». ВСУ понесли потери живой силы, были затоплены части понтонного моста, на которых была предпринята попытка переправы.

«На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», — рассказал Роман Кодрян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Кременной под обстрел попали украинские военные, пытавшиеся отступить после неудачной попытки прорвать российскую оборону под Кременной. Пехоту ВСУ встретили огнём российские военнослужащие из Алейска.