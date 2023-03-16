Кременная, ЛНР, 17 марта, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Под обстрел попали украинские военные, пытавшиеся отступить после неудачной попытки прорвать российскую оборону под Кременной. Пехоту ВСУ встретили огнём российские военнослужащие из Алейска, сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Mil.gov.ua Обстрел

В паблике опубликовано видео, на котором украинские военные пытаются спрятаться от снарядов, выпускаемых российским танком. Обстрел проводили артиллеристы и танкисты группировки «О». Снаряды попадали точно по цели.

Отмечается, что попавшие под обстрел военные ВСУ были брошены без прикрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта министерство обороны РФ рассказало о сбитом у населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики самолёте МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 59-й мотопехотной бригады.