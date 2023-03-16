В Белом доме заявили, что ресурсов США на поддержку Украине хватит до конца сентября

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM До конца финансового года в США, который приходится на сентябрь, страна сможет финансировать оказание помощи Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В администрации президента Штатов Джо Байдена надеются на поддержку в этом вопросе от представителей как демократической, так и республиканской партии. В Белом доме намерены не только добиться одобрения текущего уровня помощи Киеву, но и «продолжат поднимать вопрос необходимости дополнительных ресурсов». Обсуждение этой темы будут инициировать в Конгрессе США при необходимости и в зависимости от ситуации на Украине, пояснила Жан-Пьер.

«Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года», — также отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости помогать Украине всем необходимым заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским. Сунак подчеркнул, что с целью добиться обеспечения Киева поддержкой встречался с коллегами из Франции, США и Австралии.