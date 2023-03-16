Берлин, 16 марта, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о своём видении гарантий безопасности Украины и предложил настраиваться на то, что противостояние Киева и Москвы будет продолжаться долго. Мнение было высказано немецкой газете Handelsblatt.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«Следует настраиваться на то, что война будет более долгой, пусть даже мы и хотели бы скорого конца», — сказал Шольц.

Он назвал конфликт ужасным и подчеркнул, что пока не видит возможности всерьёз прогнозировать сроки его окончания. Только после того, как мир будет достигнут, можно будет говорить о гарантиях безопасности для Украины, также сказал Шольц. Он назвал такие гарантии «абсолютно необходимыми».

«Дискуссии о том, как могут выглядеть такие гарантии, ведутся уже месяцы. Но для этого всего нужно окончание боевых действий и вывод российских войск», — считает Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о планах предоставления военной помощи Киеву. Сунак подчеркнул, что Украине необходимо предоставлять всё необходимое для того, чтобы ВСУ могли изменить ситуацию на поле боя.