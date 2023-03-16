В Вашингтоне не подтвердили сведения о предложении продажи соцсети TikTok

Вашингтон, , 22:03 — REGNUM В Вашингтоне не могу подтвердить информацию о требовании администрации американского президента Джо Байдена к владельцам китайской социальной сети TikTok продать долю бизнеса под угрозой блокировки приложения в США.

Tik Tok © Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не могу подтвердить сообщения относительно письма», — сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что у Байдена есть обоснованные опасения в отношении нацбезопасности США применительно с данной соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным февральского соцопроса, из тысячи респондентов порядка 42% американцев выразили мнение, что КНР ведёт подготовку к войне с США. Почти две трети жителей Соединённых Штатов считают обоснованным введение в стране запрета на пользование соцсетью Tik Tok.

Не видят угрозы США со стороны Китая 30% опрошенных, и 24% не считают нужным введение табу на Tik Tok. Те же, кто поддержал запрет, сделали это из опасений, что китайская соцсеть может использоваться «для шпионажа за американцами и кражей их персональной информации».