Пять человек погибли в массовом ДТП в Подмосковье
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в подмосковной Кашире
Кашира, Московская область, 16 марта, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В Московской области в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли пять человек, ещё шесть пострадали, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Отмечается, что ДТП произошло днём 16 марта на 132-м км автодороги Каспий по направлению в Москву (городской округ Кашира).
По предварительным данным, водитель легковушки Nissan выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями.
«В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.
Все пострадавшие госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Новой Москвы попали в ДТП на арендованном автомобиле. Пострадали два человека.
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