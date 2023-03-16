Вашингтон, 16 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Европейский союз собирается создать более подробную правовую базу для оказания давления на членов семей миллиардеров из России, попавших под санкции. Об этом 16 марта пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Накануне европейская служба внешних действий сообщила странам — членам союза, что вскоре представит соответствующий закон.

Известно, что инициатором данного предложения выступили Эстония и ряд других стран. Они опасаются, что лица, подпадающие под антироссийские санкции, могут переводить деньги и активы в обход санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, придерживаться ограничений по ценам на российскую нефть на уровне $60 за баррель намерены страны G7. По сведениям издания, такое намерение было подтверждено во время встречи президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.