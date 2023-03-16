Москва, 16 марта, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Маршрут из Дагестана в Иран через территорию Азербайджана следует построить скорее, он всегда будет востребован, как и транспортный проект «Север — Юг» через Иран в Индию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Грузовые поезда

По словам Путина, все страны согласны построить маршрут Дагестан — Азербайджан — Иран, даже в условиях сложных «геополитических раскладов» и противоречий.

«С тем, что нужно строить этот маршрут, все согласны», — сказал российский лидер.

Он добавил, что сейчас нужно определиться с темпом строительства и конечными источниками финансирования.

Российский лидер также призвал предпринимателей направить средства на строительство коридора «Север — Юг», который должен обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран.

Товары продолжат идти, путь будет востребован всегда. Хотелось бы, чтобы в пул возможных инвесторов вошли представители России. Это хороший, перспективный и маржинальный проект, над ним стоит подумать, отметил президент.