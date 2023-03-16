Москва, 16 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Правительству России предстоит рассмотреть инициативу увеличения сроков льготного кредитования промышленной ипотеки с семи до 15 лет. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина прозвучало 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Ранее Путин предложил распространить возможности промышленной ипотеки на строительство объектов. Согласно законодательству о промышленной ипотеке, предприниматель может получить до 500 млн рублей под 3% или 5% на срок до семи лет на покупку объектов под производство.

Как сообщало ИА REGNUM, программа промышленной ипотеки запущена в России в сентябре 2022 года для предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства.