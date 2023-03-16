Мантуров заявил о планах передать «НАМИ» российские активы Тoyota

Москва, , 15:39 — REGNUM Активы японского автоконцерна Тoyota, ушедшего из России, могут передать ГНЦ РФ ФГУП «Нами». Речь идёт о заводе в Санкт-Петербурге, заявил в кулуарах съезда с представителями бизнеса вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре 2022 года после многомесячного простоя концерн Toyota решил закрыть свой завод в Петербурге. Это объяснялось «логистическими трудностями» после начала СВО и введения антироссийских санкций. После остановки завод прошёл процедуру консервации. С 14 ноября 2022 года началось увольнение сотрудников, в основном по соглашению сторон, с выплатой среднегодовой зарплаты, сохранением на год полиса ДМС и рядом других компенсаций. Всего на предприятии работало 1937 человек. К началу 2023 года численность персонала составляла менее ста человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Мантуров в конце декабря 2022 года заявил, что бывший завод Toyota в Петербурге в дальнейшем может возобновить выпуск автомобилей других марок. При этом он скептически отнёсся к возможности возвращения Toyota на площадку в Петербурге.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге был запущен в 2007 году. Он выпускал модели RAV4 и Camry.