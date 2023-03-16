Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Открытое горение в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает 16 марта ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Открытое горение ликвидировано в 14:36 мск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь составила 800 квадратных метров, две стены в здании обрушились. Из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Также сообщалось, что перед пожаром в здании погрануправления ФСБ на проспекте Сиверса произошёл взрыв.