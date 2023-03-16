Москва, 16 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. По итогам марта инфляция в России может достигнуть меньше 4% годовых, а в апреле дойдёт до целевого уровня. Об этом 16 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Также российский лидер сравнил инфляцию в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики. Европейские государства стараются убедить в этом себя, своих и российских партнёров, добавил президент РФ.

Напомним, в России инфляция с 7 по 13 марта ускорилась до 0,02%.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, во втором квартале 2023 года в России ожидается существенный рост ВВП, в экономике набирают силы позитивные тенденции.