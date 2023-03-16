Москва, 16 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Директор московского театра «Современник» Юрий Кравец не стал обсуждать с журналистами зарплату попавшего в скандал актёра Шамиля Хаматова, брата Чулпан Хаматовой.

Александр Мамаев/URA. RU/ТАСС Актер Шамиль Хаматов

Ранее источник в театре рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что Шамиля Хаматова не собираются увольнять из театра за участие в скандальной постановке Артура Соломонова о жизни Иосифа Сталина. Спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» пройдет в Риге, и в нем примут участие бежавшие из России деятели культуры. Он уточнил, что после публикаций в СМИ о намерении Шамиля Хаматова принять участие в спектакле в Латвии, а вырученный гонорар передать на нужды ВСУ, в театре «Современник» провели срочное собрание.

По информации СМИ, актёр, исполняющий главную роль, Александр Филиппенко и брат Чулпан Хаматовой Шамиль собираются передать свои гонорары от спектакля на нужды ВСУ. В связи с чем журналист ИА REGNUM попытался выяснить у директора «Современника» Юрия Кравеца, получает ли Шамиль Хаматов до сих пор зарплату в театре.

«Я не хочу с вами обсуждать эту тему. Разговор окончен», — заявил Кравец журналисту.

Мы попытались также связаться с другими должностными лицами в театре, чтобы выяснить, платит ли театр до сих пор деньги бежавшему артисту. Но в театре эту информацию отказываются комментировать.