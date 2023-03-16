Силуанов: бизнесу не стоит жалеть денег для бюджета, надо принять это решение с удовольствием

Москва, , 14:35 — REGNUM Бизнесу не стоит жалеть денег на единовременный платёж в российский бюджет, надо принять это решение с удовольствием и двигаться вперёд. Об этом 16 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в начале февраля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает вопрос с бизнесом об единовременной выплате в бюджет. Силуанов сообщал, что всего планируется получить 300 млрд рублей.

«Хочу сказать следующее: эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, здравоохранение, зарплату бюджетникам», — сказал Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, все эти деньги в конечном счёте вернутся предпринимателям, поскольку люди будут больше покупать, появится больше дорог и возможностей для расширения бизнеса.

После этого он, обращаясь к главе РСПП Александру Шохину, сказал: «Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперёд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что размер единовременного платежа установят после 25 марта, когда компании предоставят декларации по налогу на прибыль. Поступления средств от этого платежа ожидаются в четвёртом квартале 2023 года.