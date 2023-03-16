Симферополь, 16 марта, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Линия боевого соприкосновения на левобережье Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими войсками, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо 16 марта журналистам.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

По его словам, украинские силовики боятся находиться в Херсоне, они появляются там днём, а затем уезжают в Николаев. Большого количества военнослужащих ВСУ в городе нет.

«На сегодняшний день российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны [Днепра]», — сказал Сальдо после торжественного собрания по случаю девятой годовщины Крымской весны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что ВСУ каждый день ведут обстрелы по всей линии соприкосновения в Херсонской области, но в основном они хаотичны, точных попаданий нет.