В Газпроме рассказали о судебных разбирательствах с энергокомпаниями Европы

Москва, , 13:32 — REGNUM С компанией «Газпром» с 2022 года ведут судебные разбирательства итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский «Нафтогаз». Об этом говорится в отчётности российского холдинга.

В арбитражный институт торговой палаты Стокгольма в конце января 2022 года поступило уведомление о начале арбитража с «Газпром экспортом» по поводу пересмотра цен в контрактах на поставку газа.

В марте компания PGNiG начала разбирательства против «Газпрома» и «Газпром экспорта» с требованием взыскать проценты на сумму ретроактивной выплаты, осуществлённой в адрес польской компании на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 года, а также выплат на сумму таких процентов.

Экспортное подразделение «Газпрома» в мае 2022 года получило уведомление от итальянской Eni о разбирательстве по оплате за поставки газа в рублях.

Финская Gasum начала арбитраж по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в адрес компании счетов.

В сентябре «Нафтогаз Украины» направил в секретариат международного арбитражного суда Международной торговой палаты просьбу об арбитраже. Украинская компания потребовала оплаты неоказанных услуг по транспортировке российского газа.

В ноябре немецкая RWE направила уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств с «Газпром экспортом».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский природный газ на рубли для недружественных стран.

Позже Путин назвал российский рубль одной из сильных мировых валют и связал его укрепление с начала 2022 года с переводом расчёта за газ на рубли.