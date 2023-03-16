Москва, 16 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В России на данный момент не обсуждается вопрос отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил ТАСС 16 марта министр просвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Речи об отмене ЕГЭ не идёт, вопросы обсуждения и совершенствования — ну да, конечно», — пояснил глава ведомства.

Ранее в Рособрнадзоре также подтвердили, что запросов отмены ЕГЭ нет ни от учителей, ни от министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения утверждают, что принятие таких важных решений, как отмена ЕГЭ, не может происходить без широкого обсуждения, и что важно также слышать и понимать точку зрения учащихся и их родителей.