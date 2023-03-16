Москва, 16 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Министерство труда разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил 16 марта глава ведомства Антон Котяков.

ИА REGNUM Главная страница сайта Wildberries

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, с 15 марта собственные пункты выдачи заказов российского маркетплейса Wildberries будут работать ограниченно, сотрудники начали протестовать против действующей с 3 марта новой системы штрафов.