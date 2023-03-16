Песков: в России сожалеют, что власти Молдавии поражены русофобской инфекцией

Москва, , 12:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения немецких СМИ о якобы имеющемся у Москвы «плане по сближению с Молдавией».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пескову неизвестно о наличии такого плана. Он не исключил, что западные СМИ в очередной раз публикуют фальшивку.

По его словам, Россия была и остаётся открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений с Молдавией. Россия также всегда ищет добрых и взаимоуважительных отношений со всеми странами, отметил пресс-секретарь президента.

«Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает неоправданное предубеждение в отношении Москвы, что они поражены русофобской инфекцией, бациллой», — добавил Песков.

Pax Americana Сергей Корсун © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Патрия» («Родина»), член республиканского совета платформы «Народный союз» Александр Танасий считает, что после того как в Молдавии будет сменено с молдавского на румынский название государственного языка, следует ждать серьезных актов русофобии.