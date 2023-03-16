Донецк, 16 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет сформирована сеть федеральных трасс. В текущем году 1039 км получат статус федеральных автодорог. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своём telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

По его словам, в первую очередь будет проведена диагностика автодорог для возможности осуществления своевременного ремонта и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Марат Хуснуллин отметил, что развитие сети федеральных дорог — одна из стратегических задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что трасса из Крыма в Херсонскую область, скорее всего, станет федеральной и позволит водителям «сэкономить» более 150 км в пути. Кроме того, отмечалось, что дороги, связывающие недавно воссоединившиеся с Россией территории с Крымом и Ростовом, отремонтированы и содержатся должным образом.