Тель-Авив, Израиль, 16 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Израиле ожесточенная борьба за судебную реформу привела к тому, что страна оказался на грани пропасти и гражданской войны. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

«Любой, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жертвами — это линия, которой мы никогда не достигнем, понятия не имеет, о чем он говорит», — цитирует его Financial Times.

Он добавил, что Израиль оказался «на расстоянии вытянутой руки от пропасти».

Жители Израиля выступают против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта приблизительно 250 тысяч человек стали участниками протестных акций против судебной реформы в Израиле. Волна протестов охватила более чем 60 населенных пунктов страны.