Улан-Удэ, , 11:22 — REGNUM В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщили 16 марта в байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что подземные толчки силой три-четыре балла ощущались на севере Иркутской области.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали у Северных Курил землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 136 км восточнее города Северо-Курильска.