Чита, 16 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что соответствующий проект закона разработан Минвостокразвития совместно с правительством Забайкальского края.

Уточняется, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках защиты мастер-плана города Читы предложил создать международную территорию опережающего развития, его поддержал президент России Владимир Путин.

По словам Осипова, у Забайкалья уникальное положение, здесь расположены пункты пропуска с Китаем и Монголией, которые нужно расширить.

«В нынешней ситуации это особенно важно», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Осипов пояснил, что большая часть грузов без переработки доставляется в крупнейшие логистические центры, как правило в Москве, а затем отправляется в регионы страны. В связи с этим международная территория опережающего развития предоставит наилучшие условия ускорения оборота операций с самыми различными грузами, в том числе с подсанкционными, их производства — для нужд экономики как России, так и Китая.

Как передавало ИА REGNUM, Путин призвал за десять лет обеспечить Бурятию и Забайкалье магистральным газом.