В США оценили потери ВСУ с начала спецоперации
Politico: ВСУ потеряли более 100 тыс. военных, включая самых опытных
Вашингтон, 16 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Более 100 тысяч военнослужащих ВСУ погибли за год конфликта на Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на оценку официальных лиц США.
Издание сообщает, что на Украине в ходе конфликта погибли в том числе и опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.
Как передавало ИА REGNUM, согласно прогнозу офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, в течение ближайших месяцев ВСУ потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября 2022 года обнародовала размер ущерба киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине (600 миллиардов евро) и заявила о гибели более 100 тыс. военных.