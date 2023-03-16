Мариуполь, ДНР, 16 марта, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Коварные минные поля были созданы ВСУ под Мариуполем. Как отметил заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор, украинские военные устанавливали вокруг противотанковых мин противопехотные, рассчитывая подорвать сапёров. О хитрых ловушках он рассказал журналистам.

Противотанковая мина

По словам сапёра, поля под Мариуполем были заминированы довольно профессионально, с угрозой для сапёров, которые взялись бы их разминировать.

«На противотанковых минных полях также установлено большое количество противопехотных мин. Сапёр видит противотанковую мину, начинает около неё производить работу и около этой же мины находит ещё порядка четырех-пяти противопехотных мин, которые были установлены специально для поражения сапера», — объяснил военнослужащий.

По словам сапёра с позывным Дикий, российские военнослужащие не попадались в эти ловушки. Особенно опасно то, что детонация противопехотной мины провоцирует взрыв противотанковой. Предотвратить такие угрозы возможно только с помощью выдержки, внимания и концентрации, подчеркнули военные.

«Нужно каждый раз выходить в поле, как в первый раз. Если ты будешь выходить с мыслью, что ты уже всё знаешь и умеешь и тебе ничего не будет, то это чревато потерей внимания», — сказал сапёр с позывным Дикий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Донецка при подрыве на запрещённой противопехотной мине «Лепесток», которые разбрасывают по городу в ходе обстрелов ВСУ, пострадала мирная жительница.