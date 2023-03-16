Москва, 16 марта, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Страны Запада, объединившись, начали третью мировую войну, которую ведут при посредничестве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад РИА Новости. Он высказался после участия в переговорах в Кремле.

Kremlin.ru Башар Асад

Эта война отличается от традиционной и ведётся руками Украины, считает он. Наличие ядерного оружия сдвигает конфликт в сторону прокси-войн, также подчеркнул Асад. Для военного противостояния страны Запада используют нацистов и террористов, также сказал сирийский лидер.

«Террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», — констатировал сирийский лидер.

Он напомнил, что ранее мировые войны разворачивались с участием армий нескольких государств и были традиционными.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал попытки ряда чиновников в странах Европы объяснить поставки оружия киевскому режиму якобы намерением «предотвратить» третью мировую войну. Он подчёркивал, что такое столкновение будет происходить не на танках или истребителях.