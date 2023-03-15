Вашингтон, 16 марта, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Американская биржа NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, решила провести исключение (делистинг) ценных бумаг нескольких фирм, ведущих бизнес в России. В список входят компании «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Отмечается, что «Яндекс» уведомили 15 марта, и компания планирует обжаловать это решение. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Уточняется, что на инвесторов на Мосбирже и на работу компании это никак не повлияет.

«В ближайшее время мы подадим в NASDAQ апелляцию. Все сервисы будут работать как раньше, а расчёты с партнёрами продолжат выполняться в срок и в полном объёме», — заверили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2022 года Московская биржа запретила брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, и это означает, что она больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами признанной биржи.