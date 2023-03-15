Шойгу и Остин провели телефонный разговор

Москва, , 21:03 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в Министерстве 15 марта.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что разговор был проведен по инициативе американской стороны.

Ранее власти США, комментируя инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море, обвинили в этом происшествии Россию, но отметили, что не хотели бы, чтобы данный инцидент перевел конфликт на Украине в противостояние России и США.