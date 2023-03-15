Москва, , 18:35 — REGNUM Более 50 брендов из недружественных стран включено в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли. Об этом 15 марта заявил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Игорь Бойцов.

Автомобильный рынок © Илья Наймушин/РИА Новости

Он отметил, что сейчас действует механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запасным частям.

«В настоящий момент в перечень включены более 50 брендов из недружественных стран», — сказал Бойцов на круглом столе «Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок — Kia, Hyundai, Mazda, Ford, Renault, Peugeot, Citroen, Opel, Isuzu, Dacia, Genesis и Hino.