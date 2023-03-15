Москва, 15 марта, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Экономическая парадигма, созданная некогда Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом, завела Россию в тупик. Возникла острая необходимость прислушаться к тому, о чем уже много лет говорят участники Московского экономического форума, и изменить экономическую политику. Необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего производства, вместо того чтобы заботиться лишь об интересах сырьевых экспортеров. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 15 марта заявил Константин Бабкин, председатель Московского экономического форума, президент ассоциации «Росспецмаш». Своим мнением предприниматель поделился на пресс-конференции, которая была посвящена VII Московскому экономическому форуму «Новый мир. Новая индустриализация».

Пресс-службой Московского экономического форума Председатель Московского экономического форума Константин Бабкин

Как отметил Бабкин, основная идея этого форума по большому счету не изменилась — она состоит в том, что его участники предлагают альтернативную парадигму экономической политики и вообще философии развития России на ближайшие годы.

«Парадигма Гайдара и Чубайса предполагала что мы все должны стать частью глобальной экономики, частью «Европы от Лиссабона до Владивостока». В этой парадигме мы живем больше 30 лет», — подчеркнул Бабкин. Если не изменить приоритеты, то мы не выйдем из сырьевой зависимости, в которую попали, уверен руководитель Московского экономического форума.

«Нас толкают к тому, чтобы мы поставляли сырье на мировые рынки и не развивали свою наукоемкую промышленность, не развивали науку и строили образование по лекалам, определяемым за границей. Мы уже наелись этим, и мы видим, как наша страна отстает в развитии, как умирают предприятия, а молодежь не имеет возможности получить качественное образование», — констатировал Бабкин.

У России есть все для динамичного развития — ресурсы, талантливый народ с огромными достижениями и атомное оружие, которое обеспечивает нашу безопасность, перечислил предприниматель. Единственное ограничение, которое, по мнению председателя форума, не дает России двигаться вперед — это отсутствие правильной экономической политики и внятной идеологии. Ключевой момент здесь — перестать жить интересами других стран и развивать свою цивилизацию.

«Надо делать ставку на несырьевое производство, — призвал Бабкин. — В современном мире оно позволит нам иметь сильную экономику, что потянет за собой развитие технологий, востребованность образования и науки. Мы говорим, что экономическая политика должна крутиться не вокруг интересов сырьевых экспортеров, а вокруг небольших производственных предприятий, которые находятся в небольших городах».

Пресс-службой Московского экономического форума Московский экономический форум

Такие предприятия, по мнению главы Московского экономического форума, должны быть центром всей экономической политики и теми организмами, ради которых строится вся экономическая политика. «Мы говорим, что под эти цели надо менять налоговую политику, внешнеторговую политику, обеспечивать защиту рынка. Под это должна подстраиваться и денежно-кредитная политика — так как требуется напитать нашу растущую экономику дешевыми и доступными кредитами», — подчеркнул Бабкин.

Общество требует новых идей, но этот запрос не всегда встречает понимание в экономическом блоке правительства, считает глава Московского экономического форума. Эту мысль поддержал и развил другой участник пресс-конференции, академик РАН Роберт Нигматулин.

«Что у нас произошло за 30 лет? — заявил Нигматулин. — По сравнению с 1991 годом наш экономический рост составил 20%. Америка — в два раза. Китай — в шесть раз. С 2013 года практически нет роста. Пишут 1-2%, но это не рост, потому что у нас примерно 3% ВВП тратится на то, чтобы ликвидировать аварии, катастрофы и так далее. Не надо думать, что так мы долго проживем. Для того, чтобы был экономический рост, надо строить предприятия, покупать станки и так далее. То есть нужны инвестиции. Но доля ВВП, которую мы тратим на инвестиции, в полтора раза меньше, чем в Европе. Примерно 92-93% нашего экспорта — это нефть, нефтепродукты, газ, целлюлоза, древесина, удобрения, зерно. И всё! Это страшное дело».

В тоже время он подчеркнул, что перемены следует проводить постепенно, не прибегая к «революционным ударам».

В свою очередь, Владимир Боглаев, гендиректор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», обратил внимание на то, что в России уже на самом высоком уровне признали опасность фрагментации России и русского народа. И, по его мнению, такого сценария не избежать, если РФ останется на рельсах той экономической модели, которую некогда создали Гайдар и Чубайс.

После начала СВО в России наблюдается две разнонаправленных тенденции, заметил Боглаев. С одной стороны, правительство учло риски и постаралось не допустить избыточного выпадения оборотных средств из промышленности. Но с другой стороны, Центробанк сделал так, чтобы кредиты для нужд промышленности стали фактически недоступными, считает участник форума.

Пресс-службой Московского экономического форума Московский экономический форум

Не менее критично в адрес регулятора высказался и Василий Колташов, директор Института нового общества.

«Они говорят, что ставка в 7,5% должна предотвращать инфляцию, — сказал Колташов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM. — Но если мы посмотрим, как все получается на самом деле, то выйдет очень забавно. После отражения атаки на рубль в начале СВО мы получили курс 50 с лишним рублей за доллар. Ставка оставалась высокой. Потом этот курс стал 60+, сейчас он стал 70+. Помогла ли высокая ставка остановить этот процесс? Очевидно, что нет.

Кроме того, по мнению Колташова, «сказывается проблема неолиберального экономического образования». «У нас каждый год выпускается огромное количество людей, которые изучили экономику по неолиберальным учебникам. И только на таких людей ориентированы аргументы ЦБ РФ в стиле «мы держим ставку для того, чтобы ослабить инфляцию» — а на деле создаются проблемы кредитования реального сектора».

«Это фундаментальный вопрос, — поддержал Колташова Бабкин. — Если просто залить в экономику денег, то они обесценятся, и будет инфляция. Но мы призываем рассматривать денежно-кредитную политику не отдельно от налогов и внешнеторговой политики. Создайте условия для роста экономики, и в растущую экономику можно заливать все больше и больше денег. Она будет переваривать их и не будет никакой инфляции. Но ЦБ РФ выбрал другую стратегию: «Мы запрещаем рост — вывозите деньги из страны».

Однако надежда на выход из неолиберального тупика все-таки есть, подчеркнул экономист. Как объяснил Колташов, мир уже прошел фазу неолиберального капитализма, которая закончилась в период 2008–2020 годов, и вступил в период соревнования старых и новых центров экономического развития. И для того, чтобы Россия стала таким центром устойчивого развития, ей надо проводить контрреформы, призванные исправить последствия неолиберальных преобразований.