Статуправление: стоимость сахара в Польше за год выросла на 85%

Варшава, , 18:15 — REGNUM В феврале 2023 года инфляция в Польше зафиксирована на уровне 18,4%, что является самым высоким показателем с декабря 1996 года. Об этом сообщает Главного статистического управления республики.

Польша. Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

«В феврале 2023 года цены на товары и потребительские услуги выросли в сравнении с февралем 2022 года на 18,4%, а по отношению к январю 2023 года — на 1,2%», — указывает управление.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 24%, транспорт — на 23,7%, энергоносители — на 22,7%. Уточняется, что больше всего подорожал сахар. Его стоимость выросла на 85,5% в годовом исчислении.

По данным Главного статистического управления страны, в январе текущего года инфляция составила 17,2%. Среднегодовая инфляция по итогам 2022 года составила 14,4%, что почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, три страны Европейского Союза призвали снизить верхний предел цен на нефть из России. Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на нефть с 60 до 51,45 долларов за баррель.