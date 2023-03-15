Париж, 15 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В Париже началась восьмая акция протеста против пенсионной реформы во Франции. Об этом 15 марта сообщает ТАСС.

Bruno Levesque/Global Look Press Акция протеста против пенсионной реформы во Франции. Париж

Напомним, в январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, которая предполагает, в частности, повышение пенсионного возраста до 64 лет, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов.

Отмечается, что на площади перед Домом инвалидов собрались тысячи людей. Участники протестов выступают против принудительного принятия закона и требуют введения налога на сверхприбыль.

«Никогда не поздно выходить на улицу. Мы полны решимости продолжать отстаивать нашу позицию. Мы не согласимся с этой реформой», — сказал журналистам глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез.

По его словам, применение французским правительством статьи 49-3 о принудительном принятии закона в обход парламента стало бы худшим вариантом.

Участники демонстрации требуют отказаться от проведения реформы или хотя бы добиться баланса пенсионной системы за счёт повышения сборов с крупного бизнеса и введения налога на сверхприбыль.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Сенат одобрил проект пенсионной реформы. В тот же день прошла седьмая по счёту общенациональная забастовка, в которой приняли участие почти 370 тыс. человек.