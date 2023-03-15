Путин оценил успехи российских военных в Сирии в борьбе с терроризмом

Москва, , 17:53 — REGNUM Совместные усилия России и Сирии способствовали достижению существенных результатов в борьбе с международным терроризмом. Об этом 15 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Кремле © Владимир Гердо/ТАСС

«Это даёт возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию», — добавил Путин.

Ранее российский президент отметил развитие двусторонних отношений. По его словам, Россия и Сирия находятся в постоянном контакте.

Также лидеры стран обсудили аспекты урегулирования ситуации в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку Российской Федерации в спецоперации на Украине.