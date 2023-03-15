Пять стратегических предприятий вывели из-под иностранного контроля
Генпрокурор РФ Краснов: пять стратегических предприятий выведены из-под иностранного контроля
Москва, 15 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Пять стратегических предприятий выведены из-под иностранного контроля в 2022 году. Об этом 15 марта заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.
«Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества», — сказал Краснов.
Он рассказал, что состоялись судебные решения, в результате чего из-под иностранного контроля выведены пять стратегических предприятий.
Кроме того, ещё по четырём предприятиям дела находятся в стадии рассмотрения, добавил генпрокурор.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о работе по возвращению государственного контроля над стратегическими предприятиями, которыми незаконно завладели третьи лица.